Haberler Göztepe "Kasımpaşa’yı yeneceğiz"

"’yı yeneceğiz"

’nin hocası , “Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık, moralliyiz. İnanıyorum ki kazanan taraf olacağız” dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
"Kasımpaşa’yı yeneceğiz"

ve galibiyetleriyle çıkışa geçen , 'yı konuk ediyor. Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek , ve orta saha 'un ise durumu maç saatinde netleşecek.

Teknik Direktör , galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık, moralliyiz. İnanıyorum ki kazanan taraf olacağız" dedi. Göztepe daha önceki 15 maçta rakibini sadece 1 kez yendi. Diğer 14 maçta 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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