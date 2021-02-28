"Kasımpaşa’yı yeneceğiz"

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Gassama forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek Berkan, kanat Tripic ve orta saha Zulj'un ise durumu maç saatinde netleşecek.

Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık, moralliyiz. İnanıyorum ki kazanan taraf olacağız" dedi. Göztepe daha önceki 15 maçta rakibini sadece 1 kez yendi. Diğer 14 maçta 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.