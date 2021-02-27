Depremin sembolü Ayda’dan ziyaret

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, babası ve ağabeyiyle Göztepe'nin antrenmanını ziyaret etti. Ünal Karaman ve futbolcularla sohbet eden minik Ayda, daha sonra top oynayıp, fotoğraf çektirdi.