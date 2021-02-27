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Depremin sembolü Ayda’dan ziyaret

'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan 'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin antrenmanını ziyaret etti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Depremin sembolü Ayda’dan ziyaret

'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan 'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, babası ve ağabeyiyle 'nin antrenmanını ziyaret etti. ve futbolcularla sohbet eden minik Ayda, daha sonra top oynayıp, fotoğraf çektirdi.

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