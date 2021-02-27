İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, babası ve ağabeyiyle Göztepe'nin antrenmanını ziyaret etti. Ünal Karaman ve futbolcularla sohbet eden minik Ayda, daha sonra top oynayıp, fotoğraf çektirdi.
Depremin sembolü Ayda’dan ziyaret
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin Göztepe antrenmanını ziyaret etti.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50