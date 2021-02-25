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'de performansıyla göz doldurdu!

ekiplerinden 'de performansıyla göz dolduruyor. Son olarak ile 'de oynanan karşılaşmada galibiyet golünü atan Halil, bu sezon kariyer rekoru kırdı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:03
Göztepe'de Halil Akbunar performansıyla göz doldurdu!

'de pazar günü 'nda 'yı konuk edecek 'de 2011-12 sezonundan beri 10 yıldır kadroda yer alan altyapı patentli takım kaptanı bu sezon kariyer rekoru kırdı. Kadronun en eski ismi olduğu sarı-kırmızılıların sahadaki en önemli kozlarından biri konumundaki 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe'de en golcü sezonunu yaşadı. Resmi maçlarda ağları 8 kez sarsıp 6 da asist yapan Halil Akbunar, sergilediği müthiş performansla 'a da göz kırptı. 10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Göztepe'de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil, teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Halil, Yukatel Denizlispor, , , (2) ve maçlarını boş geçmedi. İzmir temsilcisi, Halil'in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar Halil'le gol bulduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü 'in de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği ve Halil'e ay-yıldızlı formayı verebileceği ifade edildi.

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