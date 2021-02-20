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'de 3 futbolcu maçında forma giyemeyecek

Spor Toto 'in 26. haftasında , deplasmanda 'ye konuk olacak. Sarı kırmızılılarda 3 isim bu maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:39
Göztepe'de 3 futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

'in 26. haftasında yarın 'ye konuk olacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen , sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen antrenmana katılmadı. Bu 3 futbolcu hava yoluyla 'a gidecek kafilede yer almadı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın saat 19.00'da 'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

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