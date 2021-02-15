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Konya sonunda

Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim ve Sekidika’yla 9 hafta sonra sevindi. da 2. maçında galibiyetle tanıştı. Horozlar ise dipten kurtulamadı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Konya sonunda
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta ile , Konya'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı ev sahibi Konyaspor'un baskısı altında geçen mücadelede, 23'te Musa'nın kafası az farkla auta çıktı. 27'de bu sefer Diomande'nin kafa vuruşu kaleci Cenk'te kaldı. 44'te Diomande'nin pasıyla buluşan Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı. Horozlar'ın ilk yarıda gole çok yaklaştığı, tek ciddi pozisyonunda, ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, top kaleci Eray'da kaldı.

SEKİDİKA DA SİFTAH YAPTI
İkinci yarıda baskısını daha da arttıran yeşil-beyazlılar, 52'de Milosevic'in sağdan ortasını ağlarla buluşturan Abdülkerim'le öne geçti.
80'de Shengelia'nın şık asistinde devre arasında Galatasaray'dan gelen Sekidika fileleri havalandırdı ve yeni takımında gol siftahı yaptı. Konyaspor, yeni hocası 'la 5 Ocak'taki Galatasaray galibiyetinden sonra ligde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Deplasmanda üst üste üçüncü yenilgisini alan sonuncu Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

GOLÜ YEDİK KOPTUK
İikinci yarıda baskısını daha da arttıran yeşil-beyazlılar, 52'de Milosevic'in sağdan ortasını ağlarla buluşturan Abdülkerim'le öne geçti. 80'de Shengelia'nın şık asistinde devre arasında Galatasaray'dan gelen Sekidika fileleri havalandırdı ve yeni takımında gol siftahı yaptı. Konyaspor, yeni hocası İlhan Palut'la 5 Ocak'taki Galatasaray galibiyetinden sonra ligde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Deplasmanda üst üste üçüncü yenilgisini alan sonuncu Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

BUNDAN SONRASI ÖNEMLİ
Konya Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyet özlemini giderdiklerini belirtti. Parlatan, "Önce oyuncularımızı kutlamamız lazım. Sonuçta yorucu bir kupa maçı oynandı perşembe günü. Önemli olan bundan sonrasını rayına oturtmak" diye konuştu.


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