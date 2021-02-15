Konya sonunda

SEKİDİKA DA SİFTAH YAPTI
İkinci yarıda baskısını daha da arttıran yeşil-beyazlılar, 52'de Milosevic'in sağdan ortasını ağlarla buluşturan Abdülkerim'le öne geçti.
80'de Shengelia'nın şık asistinde devre arasında Galatasaray'dan gelen Sekidika fileleri havalandırdı ve yeni takımında gol siftahı yaptı. Konyaspor, yeni hocası İlhan Palut'la 5 Ocak'taki Galatasaray galibiyetinden sonra ligde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Deplasmanda üst üste üçüncü yenilgisini alan sonuncu Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
GOLÜ YEDİK KOPTUK
İikinci yarıda baskısını daha da arttıran yeşil-beyazlılar, 52'de Milosevic'in sağdan ortasını ağlarla buluşturan Abdülkerim'le öne geçti. 80'de Shengelia'nın şık asistinde devre arasında Galatasaray'dan gelen Sekidika fileleri havalandırdı ve yeni takımında gol siftahı yaptı. Konyaspor, yeni hocası İlhan Palut'la 5 Ocak'taki Galatasaray galibiyetinden sonra ligde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Deplasmanda üst üste üçüncü yenilgisini alan sonuncu Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
BUNDAN SONRASI ÖNEMLİ
Konya Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyet özlemini giderdiklerini belirtti. Parlatan, "Önce oyuncularımızı kutlamamız lazım. Sonuçta yorucu bir kupa maçı oynandı perşembe günü. Önemli olan bundan sonrasını rayına oturtmak" diye konuştu.