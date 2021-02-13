Göztepe coşacak

Ünal Karaman, “Pasif bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü güçlü oynayan bir Göztepe oluşturmayı hedefliyorum” dedi
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:54Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de Ünal Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe, Başakşehir maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Göztepe'nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Ünal Karaman, takımla 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatarak, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe'ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim" dedi. Takıma bir oyun karakteri vermeye çalıştıklarını vurgulayan Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Pasif bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.