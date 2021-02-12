Ünal Karaman, “Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz” diye eleştirilere tepki gösterdi.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:45Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Göztepe ile ligde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan teknik direktör Ünal Karaman, önlerinin aydınlık olduğunu söylerken, eleştirilere tepki gösterdi. İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, "Hayatımın hiçbir evresinde de bir kişiden, Allah'ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Daha fazlası olur muydu, onu da futbolun paydaşlarının vicdanına bırakıyorum. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz" diye konuştu.