Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Galibiyeti kaçıran taraf bizdik

Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Karaman, "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Oyuncularım bizi mutlu edecek bir oyun performansı ortaya koydular. Geldiğimiz andan itibaren futbolcularımız gelişme adına hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi durumda. İyi bir Göztepe izlettiler. Bunun yanında eksiklerimiz var. Eksilerimizin üzerine giderek çalışacağız. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Rakip ceza sahasında topla buluşan, maçı her şeyi ile yaşayan Göztepe vardı. Maçı üç puanla tamamlayamadık, üzgünüm. Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" dedi.