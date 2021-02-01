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Makedon forvet 'ye geri döndü

ekibi , eski golcüsü 'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016/17 sezonunda Göztepe'mize katılan ve 1,5 sezon boyunca formamızı giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:17
Makedon forvet Adis Jahovic Göztepe'ye geri döndü

FT , Makedon forvet oyuncusu 'in ile anlaştığını duyurdu.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına saatler kala , forvet oyuncusu 33 yaşındaki Adis Jahovic'in Göztepe ile anlaştığını duyurdu.

Antalyaspor, 'Teşekkürler Adis Jahovic' başlığıyla yayınladığı mesajında, "Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kadromuza katılan Adis Jahovic'in Göztepe'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Adis Jahovic, kırmızı beyazlılarla bu sezon çıktığı 15 lig maçında 1 gol atıp 1'de asist yaptı.

GÖZTEPE DE TRANSFERİ DUYURDU

Antalyaspor'un ardından Göztepe'den de açıklama geldi. transferi, "'e yükseldiğimiz 2016/17 sezonunda Göztepe'mize katılan ve 1,5 sezon boyunca formamızı giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Adis Jahovic'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

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