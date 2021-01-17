Göztepe dirildi

PUANLAR EŞİTLENDİ
54'TE köşe vuruşunda iyi yükselen Cikalleshi, bu sezon ilk kez gol atarak Konyaspor adına farkı 1'e indirdi. 58'de Halil getirdi Peter Zulj bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-1'e taşıdı. 62'de Amir Hadziahmetovic'in golüyle tekrar ümitlenen (2-3) Konyaspor kalan dakikalarda beraberliği bulmak için yüklendi ancak sonuç alamadı. Bu sonucun ardından iki takımın puanı 22'de eşitlendi.
İki takım arasında oynanan 25 maçın 13'ünü Göztepe, 5'ini Konyaspor kazandı. 7 maç berabere bitti.
Göztepe'de İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, Konya maçına kulübede Yasin Güleryüz vardı. Güleryüz, "Altı haftadır kazanamamış olmanın verdiği gerginlikle Konya'ya geldik. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. İki ekip de kontrollüydü. Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e mutlu ve şen dönüyoruz" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktör İsmail Kartal, "Lüzumsuz yapmış olduğumuz faulden dolayı duran toptan bir gol yedik. Oyunun başından sonuna kadar hakim olan bizdik. Oynamaya çalışan, üretmeye çalışan bizdik. Direkten dönen toplarımız oldu" dedi. Kartal, stoperleri Anicic'in yine aynı yerden sakatlandığını belirtti.