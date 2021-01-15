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maçına hazır

'in 19. haftasında 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 14:52
Göztepe Konyaspor maçına hazır

'in 19. haftasında yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

'nde kulüp antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 oyuncunun katılmadığı idmanda, tedavisi süren takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip hava yoluyla 'ya gidecek.

'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding -Göztepe karşılaşmasında hakem görev yapacak.

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