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Göztepe-Antalyaspor MAÇI CANLI

'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarında bulunan iki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:55
Göztepe-Antalyaspor MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: , Murat, , , Berkan, , Soner, Napoleoni, , Cherif, Ideye

Antalyaspor: , , , , , , , , , Hakan, Orgill

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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