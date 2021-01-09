Göztepe-Antalyaspor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.