Şansı tutuyor

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını mutlak puan parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Trabzon'da rakibine kaybetmedi. Ligde üst üste 4. sezonunu geçiren Göz-Göz, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 14 yıl sonra geri döndüğü ligde 2017-2018 sezonunda bordo-mavililerle dış sahada golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

KÖTÜ GİDİŞİ DURDURACAĞIZ

İzmir ekibi ertesi sezon deplasmanda Trabzonspor'u Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Göztepe geçen sezon da Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz golcü Jerome'un golüyle evine 1-0 galibiyetle döndü. Trabzonspor deplasmanlarında 3 sezonda 7 puan çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut yarın da iyi bir skor alacaklarına inandığını söyledi. Palut, "Zorlu bir maça çıkacağımızın farkındayız. Kötü gidişimizi durdurmak istiyoruz, takıma olan güvenim tam" diye iddialı konuştu.