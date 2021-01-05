Haberler Göztepe Şansı tutuyor

Şansı tutuyor

'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen , yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını mutlak puan parolasıyla sürdürüyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Şansı tutuyor

'de son 4 maçından sadece 1 puan alabilen , yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını mutlak puan parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda 'da rakibine kaybetmedi. Ligde üst üste 4. sezonunu geçiren Göz-Göz, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 14 yıl sonra geri döndüğü ligde 2017-2018 sezonunda bordo-mavililerle dış sahada golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

KÖTÜ GİDİŞİ DURDURACAĞIZ
ekibi ertesi sezon deplasmanda Trabzonspor'u 'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Göztepe geçen sezon da Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar golcü Jerome'un golüyle evine 1-0 galibiyetle döndü. Trabzonspor deplasmanlarında 3 sezonda 7 puan çıkaran Göztepe'de Teknik Direktör yarın da iyi bir skor alacaklarına inandığını söyledi. Palut, "Zorlu bir maça çıkacağımızın farkındayız. Kötü gidişimizi durdurmak istiyoruz, takıma olan güvenim tam" diye iddialı konuştu.

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