Haberler Göztepe Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Marcelo bombası!

Son dakika transfer haberi: 'den bombası!

Son dakika transfer haberi: 'de üst sıraları hedefleyen , ara transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. ekibinin, bir dönem forması giyen 'un Brezilyalı stoperi 'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 11:02
Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Marcelo bombası!

'de transfer harekatı başlıyor... 'de sezonu üst sıralarda bitirmek isteyen ekibi, bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

İlk olarak takıma bir takviyesi yapmayı planlayan Göz-Göz, Brezilyalı Titi'yi gözden çıkarırken, bir başka 'yı gündemine aldı.

'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, temsilcisi forması giyen 33 yaşındaki deneyimli stoper 'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

AYRINTILI DOSYA
Bir dönem forması da giyen 33 yaşındaki stoperin sözleşmesi haziran ayı sonunda bitiyor. Ancak tecrübeli savunmacı için sezon sonunu beklemek istemeyen Göztepe Başkanı , Fransız kurmaylarla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.

Başkan, profili ile İzmir'in tanıtımının eklendiği dosyayı hafta içinde 'nın menajerine iletecek. Brezilyalı futbolcunun ikna edilmesi halinde Sepil, daha net adımlar atarak transferi bu ay içinde bitirmeye çalışacak.

SON DAKİKA