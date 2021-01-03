Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Marcelo bombası!

Göztepe'de transfer harekatı başlıyor... Süper Lig'de sezonu üst sıralarda bitirmek isteyen İzmir ekibi, bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

İlk olarak takıma bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Göz-Göz, Brezilyalı Titi'yi gözden çıkarırken, bir başka Sambacı'yı gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon forması giyen 33 yaşındaki deneyimli stoper Marcelo Guedes'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

AYRINTILI DOSYA

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki stoperin sözleşmesi haziran ayı sonunda bitiyor. Ancak tecrübeli savunmacı için sezon sonunu beklemek istemeyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fransız kurmaylarla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.

Başkan, profili ile İzmir'in tanıtımının eklendiği dosyayı hafta içinde Marcelo'nın menajerine iletecek. Brezilyalı futbolcunun ikna edilmesi halinde Sepil, daha net adımlar atarak transferi bu ay içinde bitirmeye çalışacak.