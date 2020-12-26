Telafi zamanı

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rize, Hatay ve Galatasaray'a mağlup eden Göztepe, bugün Karagümrük'le karşılaşıyor. Sahasında zorlu bir maça çıkacak Göz-Göz, son haftalardaki kabusu unutturmak istiyor. İzmir ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, alınan yenilgileri telafi etmek istediklerihi dile getirdi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızı üzdük ancak bu maçta camiamızını yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.

ÜÇ OYUNCU OLMAYACAK

Sarı-kırmızılı ekipte koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci İrfan Can, orta saha Kubilay ve forvet Ideye mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Alpaslan'ın durumu ise maç saati netleşeceği ifade edildi. Göz- Göz bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 7 maçın 3'ünü kazandı. Göztepe evinde rakipleriyle 2 kez berabere kalırken, 2 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada galibiyeti bulunmayan Karagümrük ise 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.