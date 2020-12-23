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Göztepeli Guilherme 'e gitti

Guilherme son anda maç kadrosundan çıkarıldı. 'nin solak yıldızının 'e olacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Göztepeli Guilherme Çin'e gitti

Guilherme son anda maç kadrosundan çıkarıldı. 'nin solak yıldızının 'e olacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

YARISI DEĞİŞTİ

Göztepe'de Hatayspor maçı 11'inden 5 oyuncu değişti. Titi, Guilherme, Burekovic, İrfan Can Eğribayat ve 'ün yerine Megyeri, Mihojevic, Atınk Nukan, Berkan Emir ve Nwobodo forma giydi.

MÜTHİŞ TOPUK

temsilcisi 'nun golüyle umutlandı. Göztepe skorda 2-0 yenik duruma düştükten sonra müthiş bir gol attı. Sağdan kesilen ortada Soner topuğuyla vurdu. Direğe çarpan top ağlara gitti.

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