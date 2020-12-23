Göztepeli Guilherme Çin'e gitti

Guilherme son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Göztepe'nin solak yıldızının Çin'e transfer olacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

YARISI DEĞİŞTİ

Göztepe'de Hatayspor maçı 11'inden 5 oyuncu değişti. Titi, Guilherme, Burekovic, İrfan Can Eğribayat ve Alpaslan Öztürk'ün yerine Megyeri, Mihojevic, Atınk Nukan, Berkan Emir ve Nwobodo forma giydi.

MÜTHİŞ TOPUK

İzmir temsilcisi Soner Aydoğdu'nun golüyle umutlandı. Göztepe skorda 2-0 yenik duruma düştükten sonra müthiş bir gol attı. Sağdan kesilen ortada Soner topuğuyla vurdu. Direğe çarpan top ağlara gitti.