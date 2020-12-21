Göztepe’de 4 vaka

Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:58Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada; 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve protokoller dahilinde tedavilerine başlandığı bildirildi.