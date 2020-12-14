Yankaya isyanı

Rize'ye penaltı golüyle yenilen Göztepe'de 2. Başkan Papatya, hakem Yankaya’yı maçlarında görmek istemediklerini söyledi.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:43Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Rizespor'ason dakika penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, maçın hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir şekilde eleştirdi. Papatya, "Ceza sahasında 15 kişi varken, bu kadar hızlı penaltıyı nasıl verebildi? Özgür Yankaya klasiğini gördük. 2. Lig yarı final maçında Hatay karşılaşmasında da katliam yaptı. İki sezon önce Y.Malatya maçında da aynısını yaptı. Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık" dedi.