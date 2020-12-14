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Yankaya isyanı

'ye penaltı golüyle yenilen 'de 2. Başkan Papatya, hakem Yankaya’yı maçlarında görmek istemediklerini söyledi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:43 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Yankaya isyanı
Rizespor'a son dakika penaltı golüyle 3-2 yenilen 'de Başkan Vekili Talat Papatya, maçın hakemi 'yı sert bir şekilde eleştirdi. Papatya, "Ceza sahasında 15 kişi varken, bu kadar hızlı penaltıyı nasıl verebildi? Özgür Yankaya klasiğini gördük. 2. Lig yarı final maçında karşılaşmasında da katliam yaptı. İki sezon önce Y.Malatya maçında da aynısını yaptı. Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık" dedi.
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