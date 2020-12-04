Göztepe’den deprem bağışı

Göztepe kulübü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile "Birlikte Aşacağız" kampanyası düzenlendi. Biletler, 35 liradan satışa çıkarıldı.