Göztepe kulübü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile "Birlikte Aşacağız" kampanyası düzenlendi. Biletler, 35 liradan satışa çıkarıldı.
Göztepe’den deprem bağışı
Göztepe kulübü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50