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’den bağışı

kulübü geliri 'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Göztepe’den deprem bağışı

kulübü geliri 'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık'ta ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için "temsili bilet" çıkardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenenler yararına Göztepeli İş Adamları Derneği iş birliği ile "Birlikte Aşacağız" kampanyası düzenlendi. Biletler, 35 liradan satışa çıkarıldı.

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