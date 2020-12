Göztepe'nin 18 yaşındaki mühendis yıldız adayı Doğu Demirkol profesyonel sözleşme bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında yetişip 16 kez Genç Milli Takım formasını giyen yıldız adayı Doğu Demirkol, yeşil sahalarda başarı merdivenlerini bir bir çıkmasının yanında üniversitede mühendislik eğitimi görüyor. Göztepe'de U19 takımında forma giyip zaman zaman A takımla da antrenmanlara çıkarak profesyonel sözleşme imzalamayı bekleyen 18 yaşındaki futbolcu, bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) inşaat mühendisliği bölümünü kazandı. Tutkuyla sevdiği futbola 9 yaşında Göztepe altyapısında başlayıp yeteneğiyle Ay-Yıldızlı ekibe kadar yükselen Doğu, çift kulvarda kariyer hedefliyor.



U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde 16 kez milli olup, İngiltere, Romanya, İtalya, Karadağ, Belarus, İsveç, İrlanda, Azerbaycan, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan maçlarında Ay-Yıldızlı formayı terleten Doğu, eğitimde de baba mesleğini seçti. Hem spor hem de eğitim hayatını başarıyla sürdüren genç milli oyuncu, "İki yıl önce maç sırasında ön çapraz bağlarımdan ciddi bir sakatlık yaşadım. Kariyerim tehlikeye girmesine rağmen futboldan kopamadım. Ancak futbolla birlikte eğitimime de ağırlık vermem gerektiğini çok net anladım. Babam gibi inşaat mühendisi olmayı kendime hedef koydum ve istediğim bölümü kazandım" diye konuştu.



SADECE FUTBOLA BAĞLI KALMAK İSTEMEDİM

Pandemi nedeniyle idman programlarının da etkilendiğini ancak özel antrenörlerin yönlendirmesiyle her gün yaklaşık 2 saat çalışmaya devam ettiğini belirten genç futbolcu, "Futbol, benim için çocuklukta başlayan ve hiç azalmayan bir tutku. Ailemin de desteğiyle Göztepe'de futbola başlamam, benim bambaşka bir dönem geçirmemi sağladı. Ortaokul ve lisede kendimi hem fiziksel ve ruhsal olarak geliştirdim hem de milli takıma kadar yükselerek unutulmaz deneyimler yaşadım. Futbol bana her açıdan çok şey kattı. Ancak bir kişi hayatta tek şeye bağlı kalmamalı. Sadece iyi futbol oynamak, kendinize doğru bir yol seçeceğiniz anlamı taşımıyor. Ön çapraz bağlarımdan ciddi bir sakatlık yaşadığımda aylarca sahalardan uzak kaldım. Bu durum da bana eğitimime önem vermem, akademik kariyerden vazgeçmemem gerektiğini gösterdi. Bazı kişilerde sporla eğitimin bir arada olmasının zor olduğuna ilişkin önyargı var. Bunun doğru olmadığını göstermek istedim ve başardım" dedi.



BABAMIN MESLEĞİNİ SEÇTİM

Genç futbolcu babasının da inşaat mühendisi olduğunu söyleyerek, "Ben de onun mesleğini yapmayı çok istedim. Aklımda öncelikle inşaat mühendisliği, bir ihtimal de makine mühendisliği vardı. Sınava çok çalıştım ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kazanarak hedefime ulaştım. Corona virüsü nedeniyle şu anda yüz yüze eğitim yapılamıyor. Derslerimizi online olarak sürdürüyoruz. Pandemi Göztepe'deki idman ve maç programımızı da etkiledi. Özel antrenörüm var, her gün belli bir program çerçevesinde, derslerimden arda kalan zamanlarda 2 saate yakın çalışıyorum. U19 takımındayım ve seneye profesyonel olarak Göztepe formasını giymek benim en büyük hedeflerimden biri" ifadelerini kullandı.