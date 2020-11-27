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Corona virüsü kabusu sürüyor! ’de 2 futbolcu pozitif

günler artan corona virüsü vakaları dünyasında da yakından hissediliyor. Son olarak ekibi 'nin yaptığı açıklamada 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı duyuruldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:09
Corona virüsü kabusu sürüyor! Göztepe’de 2 futbolcu pozitif

'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek 'de bugün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dendi.
Göztepe'de Mossoro ve Burak'ın koronavirüs tedavisi sonlanıp, toplam vaka sayısı yine 6'ya yükseldi.

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