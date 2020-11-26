Göztepe'de Halil Akbunar faktörü

Evinde Ankaragücü'nü yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Göztepe'de 2011- 12'de profesyonel olan, takımın en eski oyuncusu Halil Akbunar, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaştı. Ankaragücü maçında 1 gol atan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 8 maçta 3 defa fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.

GÖZTEPE'DE 3 NEGATİF

Corona virüsü vakalarından başı dertte olan takımlardan Göztepe'de 2'si futbolcu 1'i teknik heyetten 3 kişinin, koronavirüs testinin negatife döndüğü sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklandı. İzmir temsilcisinde bu vakaların dışında geçen hafta oynanan A.Gücü maçından önce 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.