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'de Halil Akbunar faktörü

Evinde 'nü yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren 'de 2011- 12'de profesyonel olan, takımın en eski oyuncusu Halil Akbunar, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:21 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Göztepe'de Halil Akbunar faktörü

Evinde 'nü yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren 'de 2011- 12'de profesyonel olan, takımın en eski oyuncusu Halil Akbunar, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaştı. Ankaragücü maçında 1 gol atan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 8 maçta 3 defa fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.

GÖZTEPE'DE 3 NEGATİF

Corona virüsü vakalarından başı dertte olan takımlardan Göztepe'de 2'si futbolcu 1'i teknik heyetten 3 kişinin, koronavirüs testinin negatife döndüğü sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklandı. temsilcisinde bu vakaların dışında geçen hafta oynanan A.Gücü maçından önce 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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