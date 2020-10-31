Göztepe maçı ertelendi

TFF, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu. Süper Lig'de yer alan Göztepe'nin bugün lider Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların bugün oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

FEDERASYONLAR ve kulüplerden de İzmir için "geçmiş olsun" mesajları geldi. TFF'den paylaşılan mesajda, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.



TFF HIZLI KARAR ALDI SAĞOLSUN

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'deki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, "İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü" diye yaşadıklarını aktardı. "Önceliğimiz maç değil, vatandaşlarımızın sağlığı" diyen Başkan Sepil, "TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bize de maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz" ifadelerini kullandı.