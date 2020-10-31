Göztepe maçı ertelendi

TFF, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu. Süper Lig'de yer alan Göztepe'nin bugün lider Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların bugün oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

Federasyonlar ve kulüplerden de İzmir için "geçmiş olsun" mesajları geldi. TFF'den paylaşılan mesajda, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi