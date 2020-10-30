Haberler Göztepe Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım

Başkanı : Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım

ekibi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini yürüten , 'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki ile ilgili konuştu. Sepil daha önce böyle bir şeyi yaşamadığını dile getirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 18:37
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım

ekibi 'nin ve Külüpler Birliği Vakfı'nın başkanı , 'de olan sonrası Spor canlı yayınına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım.

"ÖNCELİĞİMİZ MAÇ DEĞİL"

Bizlerin önceliği maç falan değil. 'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bizde maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. başkanı Hasan da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz.

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