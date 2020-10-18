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'de maçına 4 futbolcu yok!

Süper Lig'in 5. haftasında , Gürsel Aksel Stadı'nda 'yi ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada 4 futbolcunun forma giyemeceğini açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 16:03 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 16:57
Göztepe'de Fenerbahçe maçına 4 futbolcu yok!

ve , Süper Lig'in 5. haftasında, İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi ev sahibi Göztepe, yaptığı açıklamada 4 futbolcusunun maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek."

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe Fenerbahçe müsabakası 18 Ekim Pazar saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

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