Göztepe hazır kıta

Süper Lig'de Pazar günü F.Bahçe'yi konuk edecek namağlup Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun sergilemek ve kazanmak istediklerini söyledi. Tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Palut, "Kuracağımız oyun stratejisiyle, oynayacağımız oyunla, kendi planlamamızla ve bütün bunlara maç günü ekleyeceğimiz isteğimiz, arzumuz ve mücadelemizle F.Bahçe ile çok iyi bir maç yapmak istiyoruz. İç sahada özellikle seyircisiz de olsa F.Bahçe'yi de yenmek istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz"

MÜCADELE ETMELİYİZ

İlhan Palut, kendisi için önemli olanın takımın sonuna kadar mücadele etmesi olduğunun altını çizerek, "Mücadele sonucunda galip gelirsek tabii ki çok mutlu olurum. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ortaya çıkacak sonuca hep beraber razı olacağız" yorumunu yaptı. "Taraftarlarımızı gerçekten özledik" diyen Göztepe hocası İlhan Palut, koronavirüs salgını nedeniyle maçları seyircisiz oynama sürecinin kendileri gibi iç saha avantajı bulunan takımları çok etkilediğini de sözlerine ekledi.

BİZ İNANIYORUZ ONLAR DA İNANSIN

İlhan Palut, maçların bir an önce seyircili oynanmasını çok istediklerini söyledi. Palut, "Yine bir maç günü bayram havası şeklinde bir stadımız olur. Bunu da iyi futbol ve iyi sonuçlarla destekleriz. Biz takımıza inanıyoruz, onlar da bize inansınlar. Umarım bu sene Göztepe için güzel bir sene olacak" ifadelerini kullandı.