Göztepe’de gençlik operasyonu

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımda gençleştirme operasyonu başlattıklarını söyledi. 22 yaşındaki kaleci İrfan Can, 21 yaşındaki Yalçın Kayan ve 26 yaşındaki Murat Paluli gibi isimlere ilk 4 haftada ilk 11'de görev veren, Burekovic (25), Kubilay Sönmez (26) ve Efe Binici'ye de (19) kulübeden şans veren Palut, "Takımın yaş ortalaması yüksekti. Geçen seneki ilk 11 ortalaması 30.2 iken bu sezon 28 ile oynadık. Kulübe ortalamamız 27 iken şimdi bu ortalama 25.8 civarında. Tabii ki yeni gelen transferlerimizden, gençlerden faydalanamadık. Yaş ortalamasını süreç içinde daha aşağıya çekmek mümkün olacak" diye konuştu.