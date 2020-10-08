Yalçın Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu

Sarı-kırmızılıların gözbebeği olup 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. İlhan Palut'un orta alanda görev verdiği Yalçın, Yukatel Denizlispor maçında 86, Yeni Malatyaspor deplasmanında 46, Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında 90 ve Medipol Başakşehir mücadelesinde de 84 dakika sahada kaldı.

Yalçın, ilk yılı olan 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de sadece 2 maçta sarı-kırmızılı formayı giyip 9 dakika oyunda kaldı. Genç futbolcu geçen sezon ise daha fazla süre almayı başardı. Özellikle İlhan Palut'un göreve gelmesiyle forma rekabetinde başarılı olan Yalçın, toplam 12 maçta kendini gösterdi. Göztepe'de Yalçın'ın yanı sıra altyapıdan yetişen diğer oyuncu Efe Binici de bu sezon Süper Lig'de oynamaşa şansı buldu. Genç orta saha oyuncusu Denizlispor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 13 dakika boyunca mücadele etti.