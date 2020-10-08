Haberler Göztepe Yalçın Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu

Yalçın 'nin vazgeçilmezi oldu

'in temsilcilerinden 'de ligin ilk dört maçına as kadroda çıkan , performansıyla göz dolduruyor. 'un vazgeçilmezleri arasına adına yazdıran genç orta saha, maçında 84 dakika sahada kalmıştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 14:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:01
Yalçın Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu

Sarı-kırmızılıların gözbebeği olup 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. 'un orta alanda görev verdiği Yalçın, Yukatel Denizlispor maçında 86, deplasmanında 46, Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında 90 ve mücadelesinde de 84 dakika sahada kaldı.

Yalçın, ilk yılı olan 2018-2019 sezonunda 'de sadece 2 maçta sarı-kırmızılı formayı giyip 9 dakika oyunda kaldı. Genç futbolcu geçen sezon ise daha fazla süre almayı başardı. Özellikle İlhan Palut'un göreve gelmesiyle forma rekabetinde başarılı olan Yalçın, toplam 12 maçta kendini gösterdi. 'de Yalçın'ın yanı sıra altyapıdan yetişen diğer oyuncu Efe Binici de bu sezon Süper Lig'de oynamaşa şansı buldu. Genç orta saha oyuncusu Denizlispor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 13 dakika boyunca mücadele etti.

BİZE ULAŞIN