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'ye çifte müjde! ve ...

ekiplerinden 'de sakatlıkları bulunan futbolculardan takımla birlikte çalışmalara başlarken, ise düz koşulara başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:44
Göztepe'ye çifte müjde! Napoleoni ve Nwobodo...

'de sezonun ilk 4 haftasında 6 puan toplayıp yenilgi yüzü görmeyen 'ye sakat futbolcularından müjdeli haberler geldi.

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle ilk 4 haftada 1 dakika bile süre alamayan İtalyan forvet Stefano 'nin takımla çalışmalara katıldığı, sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Obinna 'nun ise düz koşulara başladığı belirtildi. Özellikle Napoleoni'nin milli aranın ardından takıma döneceği ve Stadı'nda oynanacak maçında kadroda yer alacağı ifade edildi.

'ın Ujpest takımından gelen Nwobodo'nun ise bu haftayı koşularla tamamlayıp gelecek hafta takıma dahil olacağı bildirildi. Ancak Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında süre almasının zor olduğu ve sonraki müsabakasında formasına kavuşacağı öğrenildi. Takıma en son Trabzonsporlu dahil olan Brezilyalı orta saha Guilherme'nin de Göztepe'ye çabuk uyum sağladığı ifade edildi. Deneyimli oyuncunun idmanlarda teknik ekibin gözüne girdiği, takımın en hırslı oyuncularından biri olduğu kaydedildi.

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