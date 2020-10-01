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Göz-Göz’e yakın

, ’un Brezilyalı maestrosuyla her konuda anlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Guilherme Göz-Göz’e yakın
, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, 'da sergilediği kötü performansla gözden düşen, ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, ekibiyle de tüm pürüzleri giderdi. 29 yaşındaki orta sahanın Fırtına'dan bir miktar alacağı bulunduğu ve Göz-Göz'le imzanın an meselesi olduğu açıklandı. Bordo-mavililerde geçen sezon 14 maça çıkan sambacı, 2 gol kaydetti. Bu sezon ise 2 lig maçında oynadı.
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