Guilherme Göz-Göz’e yakın

Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:29Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'da sergilediği kötü performansla gözden düşen, Guilherme ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Karadeniz ekibiyle de tüm pürüzleri giderdi. 29 yaşındaki orta sahanın Fırtına'dan bir miktar alacağı bulunduğu ve Göz-Göz'le imzanın an meselesi olduğu açıklandı. Bordo-mavililerde geçen sezon 14 maça çıkan sambacı, 2 gol kaydetti. Bu sezon ise 2 lig maçında oynadı.