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45 yıllık hasrete son verdi! 357 hafta sonra..

'de son dakika haberi... 'in 2020-21 sezonunun açılış maçında Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, son olarak 1975-76 sezonunda çıktığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
Göztepe 45 yıllık hasrete son verdi! 357 hafta sonra..

'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Denizlispor'u 5-1 yenerek haftayı lider kapatan , 45 yıl aradan sonra liderlik sevinci yaşadı.

En son 1975-1976'da ilk haftayı liderlik koltuğunda geçiren Göztepe fiyakalı başlangıcını önümüzdeki haftalarda da sürdürmek istiyor.

Ligde 357 hafta sonra kendisine birinci sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 defa haftayı zirvede tamamladı.

YILLAR SONRA BİR İLK
İzmir temsilcisi, ilk 11 müsabakada mağlup olmadığı ve karşılaşmaların düzenli oynanmadığı ligde ilk 11 haftanın üçünde maç fazlası ve averajla lider durumda yer aldı.

1967-1968'de altısı üst üste olmak üzere yedi, 1970-1971'de bir, 1973-1974'te üç ve 1975-1976'da bir hafta liderliği kaptırmamıştı. Süper Lig'de şimdiye kadar 556 haftayı lider geçen Fenerbahçe ve Galatasaray liderlik rekorunu paylaşıyor.

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