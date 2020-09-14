Göztepe Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-0'lık skorla mağlup eden ve sezona moralli başlayan Göztepe, transferde de durmuyor. İzmir ekibi, takımdan ayrılan kaleci Beto'nun yerine aradığı ismi Yunanistan2da buldu! Sarı-kırmızılılar son olarak Yunan kulübü Atromitos'un kalesini koruyan Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1990 doğumlu Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

31 Mart 1990 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Megyeri ülkesinin takımlarından Ferencvaros'ta profesyonel olduktan sonra sırasıyla Olympiakos, Getafe, Greuther Fürth ve Atromitos takımlarının kalesini korudu.

Balazs Megyeri'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.