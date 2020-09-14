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Macar kaleci 'yi kadrosuna kattı

'e 5-0'lık flaş Denizlispor galibiyetiyle başlayan 'de çalışmaları da devam ediyor. ekibi, 30 yaşındaki Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. | Son dakika Süper Lig transfer haberleri...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:02
Göztepe Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-0'lık skorla mağlup eden ve sezona moralli başlayan , transferde de durmuyor. ekibi, takımdan ayrılan kaleci Beto'nun yerine aradığı ismi Yunanistan2da buldu! Sarı-kırmızılılar son olarak Yunan kulübü Atromitos'un kalesini koruyan Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1990 doğumlu Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

31 Mart 1990 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Megyeri ülkesinin takımlarından Ferencvaros'ta profesyonel olduktan sonra sırasıyla , Getafe, Greuther Fürth ve Atromitos takımlarının kalesini korudu.

Balazs Megyeri'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.