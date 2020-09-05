Göztepe'de Hatem Ben Arfa sesleri! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden Ben Arfa bombası!

'de Hatem Ben Arfa sesleri!

Göztepe'de Hatem Ben Arfa sesleri!

ekiplerinden yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin gündemine son olarak Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın geldiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun adı sık sık Türk kulüpleriyle anılıyordu. | Son dakika haberleri

'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan 'de Hatem Ben Arfa ismi heyecan yarattı. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak 'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan 'in vereceği kaydedildi. Kariyerinde Lyon, Marsilya, , , Nice, Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

Öte yandan, Göztepe'nin Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İspanyol eldivenin transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.

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  1. 05.09.2020
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