Göztepe İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna kattı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Göztepe'den kaleci transferi! İşte o isim...

’ı kadrosuna kattı

Göztepe İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , 22 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

ekiplerinden , 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'dan 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğibayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. temsilcisi, genç kaleciye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
, Adanaspor altyapısında futbolcu başlarken, 2014-2015 sezonunda kulübüyle profesyonel olmuştu. Eğribayat, Adanaspor formasıyla bu zamana kadar 69 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Genç file bekçisi ayrıca, Türkiye formasını U16, U17,U18,U19 ve U21 kategorilerinde olmak üzere 18 kez terletti.

  1. 05.09.2020
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