Süper Lig ekiplerinden Kasımapaşa, son olarak Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen Kevin Varga'yı transfer etti.
Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti. Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
Genç sol açık, devam Macaristan liginde bu sezon 5 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 36 karşılaşmada 6 gol, 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kevin Varga Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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