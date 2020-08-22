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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ideye bombası

Ideye bombası

Yeniden yapılanmaya giden ve birçok bölgeye arayan Göz-Göz santrfor için ’ten ayrılan 31 yaşındaki Nijeryalı forvetle imzaya yakın.

'de yönetim, golcü transferi için harekete geçti. Transferde sadece 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman ve 'dan Teknik Direktör İlhan Palut'un eski öğrencisi ön libero Kubilay Sönmez'i alan, Wilczek, Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayıran Ege ekibi, 'da 'ten ayrılan Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi 'e getird

KİEV'DE ZİRVE YAPTI
Ideye, N.Xamax, Sochaux, D.Kiev, , , T.Teda, Malaga'da oynadı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan, 2014'te WBA'ye 12.6 milyon euro'ya olan 31 yaşındaki golcü, geçen sezon 31 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı. 27 kez milli olan ve 6 gol atan yıldız santrfor, formunun zirvesinde 3 sezon forma giydiği D.Kiev'de 107 maçta, 45 gol, 12 asistle dikkat çekti.

  1. 22.8.2020
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