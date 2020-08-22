Ideye bombası
Yeniden yapılanmaya giden ve birçok bölgeye transfer arayan Göz-Göz santrfor için Aris’ten ayrılan 31 yaşındaki Nijeryalı forvetle imzaya yakın.
Göztepe'de yönetim, golcü transferi için harekete geçti. Transferde sadece 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman ve Hatay'dan Teknik Direktör İlhan Palut'un eski öğrencisi ön libero Kubilay Sönmez'i alan, Wilczek, Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayıran Ege ekibi, Yunanistan'da Aris'ten ayrılan Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi İzmir'e getird
KİEV'DE ZİRVE YAPTI
Ideye, N.Xamax, Sochaux, D.Kiev, WBA, Olympiakos, T.Teda, Malaga'da oynadı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan, 2014'te WBA'ye 12.6 milyon euro'ya transfer olan 31 yaşındaki golcü, geçen sezon 31 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı. 27 kez milli olan ve 6 gol atan yıldız santrfor, formunun zirvesinde 3 sezon forma giydiği D.Kiev'de 107 maçta, 45 gol, 12 asistle dikkat çekti.
- 22.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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