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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'de 2 imza

Göztepe'de 2 imza

Transferde daha önce 2. Lig ekibi 'den Burak'la sözleşme imzalayan , iç transferde 'yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor'dan 'i de renklerine bağladı.

Transferde daha önce 2. Lig ekibi 'den Burak'la sözleşme imzalayan , iç transferde 'yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor'dan 'i de renklerine bağladı. Göz-Göz'de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner'in kiralanması konusunda kulübü 'le anlaşmaya varıldı. Başakşehir'le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe'ye imza attı. 'dan 2 yıllığına edilen 26 yaşındaki ön libero Kubilay ise geçen sezon 30 maçta, 1 asistle oynadı.
  1. 15.8.2020
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