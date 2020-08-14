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14 Ağustos 2020, Cuma
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'de kaleye 3 aday

Göztepe'de kaleye 3 aday

'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli kaptanı Beto'yla yollarını ayıran , 1 numaralı forma için arayışta.

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli kaptanı Beto'yla yollarını ayıran , 1 numaralı forma için arayışta. Göz-Göz, F.Bahçe'de yerini Altay'a kaptıran , ekibi Antwerp'in yanı sıra A kadrosunda da yer alan ve 'dan ayrılacağı öğrenilen için nabız yokladığı öğrenildi. Bu isimlere 'den birçok kulübün daha talip olması transferde sarı-kırmızılıların işini zorlaştırıyor. Harun'un transferinin, 'e talip olan F.Bahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi. Ege ekibi, pandemi nedeniyle yürürlüğe girecek yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi üzerine kaleye yabancı alternatifler de bakıyor.
  1. 14.8.2020
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