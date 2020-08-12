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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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’den 5 müjde var

Göztepe’den 5 müjde var

'ye iç transferde müjdeler geldi. , Castro, Jerome, Reis, Wilczek ve Deniz'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le anlaştı. Resmi sözleşmelerin hafta içinde atılması bekleniyor.

'ye iç transferde müjdeler geldi. , Castro, Jerome, Reis, Wilczek ve Deniz'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le anlaştı. Resmi sözleşmelerin hafta içinde atılması bekleniyor.

  1. 12.8.2020
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