Göztepe'de değişim rüzgarı! İlhan Palut neşteri vuruyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'de değişim rüzgarı! neşteri vuruyor

Göztepe'de değişim rüzgarı! İlhan Palut neşteri vuruyor

Pandemi sonrası oynanan 8 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde edebilen 'de değişim rüzgarı esmeye başladı. 'un raporları doğrultusunda kadroda büyük revizyona gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Beto ve Castro'yu uğurladı.

'in son haftasında Stadı'nda Demir Grup 'u 3-1 yenerek, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez galip gelen 'de operasyon hemen başladı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur görev yapan Portekizli futbolcular kaleci ve orta saha ile yollar resmen ayrıldı. Sezon ortasında yapılan görüşmede indirim talep eden yönetimin teklifini geri çeviren Beto ve Castro macerasını noktaladı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından iki futbolcuyla ilgili klip yayınlayıp Beto ve Castro'yu uğurladı.

BETO VE CASTRO'YA VEDA

Göztepe, Beto için, "3 sezon boyunca kalemizi başarıyla koruyan, kurtarışlarıyla Süper Lig'e damgasını vuran kaptanımız Beto'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado (Teşekkürler)" ifadelerini kullandı. Göz-Göz, Castro için ise şu mesajı yayınladı: "3 sezon boyunca sahada kazanmak için tüm enerjisini ortaya koyan ve Göztepe tarihinin en fazla forma giyen yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan oyuncumuz Andre Castro'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado (Teşekkürler)."

TARAFTARLAR ÜZGÜN

Göztepeli taraftarlar da hem Beto hem de Castro'ya mesajlar göndermeyi ihmal etmedi. "Sizleri unutmayacağız" diyen futbolseverler, "Hoşçakal kaptan, hoşçakal alyanak" gibi ifadelere yer verdi. Kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Portekiz 'nda görev yapan Beto Pimparel, 2017-2018 sezonunda 'dan Göztepe'ye oldu. İlk senesinde 30 maça çıkan 37 yaşındaki eldiven geçen sezon ise kaptanlık pazubandını takıp Süper Lig'de 33 karşılaşmada oynadı. Bu sezon ise yine 30 maçta görev alan Portekizli 3 sene boyunda takımı birçok maçta ipten aldı.

TARİHE GEÇTİ

Beto gibi İzmir temsilcisine 2017-2018'de transfer olan 32 yaşındaki Castro ise kulüp tarihine geçti. Kasımpaşa'dan gelen deneyimli orta saha toplam 101 lig maçına çıkarak Göztepe'de en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını elde etti. Castro ilk yılında 33 müsabakada oynayıp 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Castro 2018-2019'da 31 maçta 1 kez fileleri havalandırdı, 9 gol pası verdi. Bu sezon 32 karşılaşmada formayı terleten Castro 3 gol attı, 2 asist yaptı. Castro'nun da Süper Lig'den birçok takımla temas halinde olduğu öğrenildi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Sivasspor'u yenerek 2019-2020 sezonunu mutlu bitiren Göztepe'de geleceği belirsiz olan , taraftarlardan özür diledi. Genç teknik adam, "Pandemi arası sonrasında aldığımız sonuçlar en başta Göztepe camiasının daha sonra bizlerin kabul edebileceği sonuçlar değildi. Bu karşılaşmayı en azından üzerimizdeki kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak görüyorduk. Oyuncular bunun reaksiyonunu sahada verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrasındaki süreç için de taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.

  1. 26.07.2020
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