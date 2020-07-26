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26 Temmuz 2020, Pazar
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çelmesi

Göztepe çelmesi

için mücadele eden , ligi dördüncü bitirdi.

Veda eden kaleci Beto'nun yokluğunda için mücadele eden 'ı ağırlayan , Napoleoini ve Mossoro'nun golleriyle 3 puanın sahibi oldu: 3-1. Sezonu galibiyetle kapatan 'in sarı-kırmızılı ekibi, Napoleoni'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. , 49'da ile skora denge getirse de, 55'te Mossoro'nun golüne engel olamadı ve ligi dördüncü bitirdi.
  1. 26.7.2020
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