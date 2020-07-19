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19 Temmuz 2020, Pazar
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bakmalıyız

Önümüze bakmalıyız

'nin tek golünü atan, bir golü de sayılmayan , " sonrası bir türlü toparlanamadık. G.Saray'ı yenmek istiyorduk ama başaramadık" dedi.

'nin tek golünü atan, bir golü de sayılmayan , " sonrası bir türlü toparlanamadık. G.Saray'ı yenmek istiyorduk ama başaramadık. bakmak zorundayız" dedi.
  1. 19.7.2020
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