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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Göztepe Gençlerbirliği | CANLI

'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da 3 puanı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'de 32. hafta heyecanı 'de başladı. Günün tek karşılaşmasında evinde 'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI


İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, , Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Toure, Erdem, Soner Dikmen, Sefa, Ramos, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadelede hakem düdük çalıyor.

LİGDE 34. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 20:58
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