Göztepe Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı İzmir'de başladı. Günün tek karşılaşmasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI





İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Toure, Erdem, Soner Dikmen, Sefa, Ramos, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

LİGDE 34. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.