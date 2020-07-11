Göztepe Gençlerbirliği | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da 3 puanı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı İzmir'de başladı. Günün tek karşılaşmasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Wilczek
Gençlerbirliği: Ertaç, Toure, Erdem, Soner Dikmen, Sefa, Ramos, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.
LİGDE 34. RANDEVU
Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 20:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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