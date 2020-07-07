“Hep beraber mücadeleye devam” - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe “Hep beraber mücadeleye devam”

“Hep beraber mücadeleye devam”

“Hep beraber mücadeleye devam”

'de yenilgisi sonrası istifa eden fakat bu istifası yönetimden dönen , Başkan 'in kendisine olan güveninin takımda kalmasını sağladığını belirtti.

'de yenilgisi sonrası istifa eden fakat bu istifası yönetimden dönen , Başkan 'in kendisine olan güveninin takımda kalmasını sağladığını belirtti. Palut, "Başkanımızın şahsıma olan güveni ve asla pes etmeyen bir antrenör profili olmamdan dolayı hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Hep beraber mücadeleye devam” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA