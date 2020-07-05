Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan istifa kararı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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'de 'tan istifa kararı!

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan istifa kararı!

'de deplasmanında 2-1 mağlup olan 'de 'un istifa dilekçesini sunduğu ifade edilirken yönetimin yapılacak toplantı sonrası bu talebe yanıt vereceği öğrenildi.

ekiplerinden 'de art arda alınan kötü sonuçlar sonucunda , yönetime istifa dilekçesini sundu. Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen Göztepe, sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu.

Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlardan dolayı bazı futbolcuların yanı sıra teknik direktör İlhan Palut'u eleştirirken bazı taraftarlar da istifa çağrısı yapıyordu. Dün akşam deplasmanda alınan yenilgisi sonrası tepkiler çoğaldı. Gelen tepkiler üzerine Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yapılacak toplantıdan sonra bu talebe olumlu veya olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 14:03
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