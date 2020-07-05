Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan istifa kararı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Göztepe İstifa sonrası flaş karar! Göztepe yönetimi...

yönetimi 'un istifasını kabul etmedi!

Göztepe yönetimi İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi!

'de deplasmanında 2-1 mağlup olan 'de 'un istifa dilekçesini sunduğu ifade edilirken yönetimin yapılacak toplantı sonrası bu talebe yanıt vereceği biliniyordu. Palut'un istifasının ardından karar çıktı. İşte detaylar...

Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan 'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen , sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu. Art arda alınan kötü sonuçlar sonucunda , yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.

Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlardan dolayı bazı futbolcuların yanı sıra teknik direktör İlhan Palut'u eleştirirken bazı taraftarlar da istifa çağrısı yapıyordu. Dün akşam deplasmanda alınan yenilgisi sonrası tepkiler çoğalmış, gelen tepkiler üzerine Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenilmişti. Göztepe Başkanı 'in yapılacak toplantıdan sonra bu talebe olumlu veya olumsuz cevap vermesi bekleniyordu.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası flaş bir karar alındı. Göztepe Başkanvekili Talat Papatya yaptığı açıklamada "İlhan Palut'la yola devam ediyoruz, istifa kabul edilmedi." dedi.

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  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 15:48
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