Göztepe yönetimi İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi!
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifa dilekçesini sunduğu ifade edilirken yönetimin yapılacak toplantı sonrası bu talebe yanıt vereceği biliniyordu. Palut'un istifasının ardından karar çıktı. İşte detaylar...
Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen Göztepe, sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu. Art arda alınan kötü sonuçlar sonucunda Teknik Direktör İlhan Palut, yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.
Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlardan dolayı bazı futbolcuların yanı sıra teknik direktör İlhan Palut'u eleştirirken bazı taraftarlar da istifa çağrısı yapıyordu. Dün akşam deplasmanda alınan Fenerbahçe yenilgisi sonrası tepkiler çoğalmış, gelen tepkiler üzerine Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenilmişti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yapılacak toplantıdan sonra bu talebe olumlu veya olumsuz cevap vermesi bekleniyordu.
Gerçekleştirilen toplantı sonrası flaş bir karar alındı. Göztepe Başkanvekili Talat Papatya yaptığı açıklamada "İlhan Palut'la yola devam ediyoruz, istifa kabul edilmedi." dedi.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 15:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe yönetimi İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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