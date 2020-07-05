Göztepe yönetimi İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi!

Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabilen Göztepe, sahadaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyordu. Art arda alınan kötü sonuçlar sonucunda Teknik Direktör İlhan Palut, yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.

Göztepe taraftarları alınan kötü sonuçlardan dolayı bazı futbolcuların yanı sıra teknik direktör İlhan Palut'u eleştirirken bazı taraftarlar da istifa çağrısı yapıyordu. Dün akşam deplasmanda alınan Fenerbahçe yenilgisi sonrası tepkiler çoğalmış, gelen tepkiler üzerine Teknik Direktör İlhan Palut'un Göztepe yönetimine istifa dilekçesini sunduğu öğrenilmişti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yapılacak toplantıdan sonra bu talebe olumlu veya olumsuz cevap vermesi bekleniyordu.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası flaş bir karar alındı. Göztepe Başkanvekili Talat Papatya yaptığı açıklamada "İlhan Palut'la yola devam ediyoruz, istifa kabul edilmedi." dedi.