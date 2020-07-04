Göztepe hazır kıta

Süper Lig'de corona arasından kötü dönen Göztepe, bugün Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Corona sonrası 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 yıldır deplasmanda yenemediği güçlü rakibini bu kez mağlup etmenin planlarını yapıyor.