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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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hazır kıta

Göztepe hazır kıta

'de corona arasından kötü dönen , bugün maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Corona sonrası 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 yıldır deplasmanda yenemediği güçlü rakibini bu kez mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig'de corona arasından kötü dönen , bugün maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Corona sonrası 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 yıldır deplasmanda yenemediği güçlü rakibini bu kez mağlup etmenin planlarını yapıyor.

  1. 4.7.2020
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