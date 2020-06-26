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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibi Volkan Babacan'ın peşinde!

'nin hedefi !

Göztepe'nin hedefi Volkan Babacan!

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, ’de formunun zirvesindeki ’a formasını kaptıran ’ı listebaşı yaptı.

ile oynayacağı 29. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren , diğer yandan da çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kalecisi Beto ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, 'in file bekçisi 'a göz dikti. Göz Göz'ün 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu ekibinde forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Volkan için temaslara başladığı öğrenildi. Göztepe yönetiminin teklifine yanaşmayan Beto'nun ülkesi Portekiz'de eski takımı 'a dönme ihtimali yükselirken, ekibinin Volkan transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, , İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A 'ın kalesini korudu. A Milli Takım'ın EURO 2016 maçlarında da 1 numaralı adam olarak görev yaptı.

  1. 26.6.2020
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