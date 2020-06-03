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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Soner talebi

Soner talebi

Başkanı , 3 gol, 7 asistle oynayan ’nun bonservisini almak için Başkanı Gümüşdağ ile görüşmelere başladı.

'de Başkan , orta saha oyuncusu 'nun bonservisi için harekete geçti. 'den kiralanan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvayan Sepil, Başakşehir Başkanı ile görüşmelere başladı. Başakşehir Teknik Direktörü 'un yeniden takıma döndürmeyi düşündüğü Soner'i bırakmak istemeyen Sepil'in, arasının iyi olduğu Gümüşdağ ile pazarlıklara başladığı vurgulandı.

KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA
Başkan Gümüşdağ'ın, son kararı Okan Buruk'un vereceğini ve raporunu beklediğini sarı- kırmızılı yönetime ilettiği kaydedildi. Soner'in ekibinde forma şansı bulamaması halinde yeniden Göz-Göz'e kiralanmasının da opsiyonlar arasında olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın ise Başakşehir'de şansını denemek istediği olmazsa ilk tercihini yine Göztepe'den yana kullanacağı bildirildi.
Soner Aydoğdu, Ege temsilcisinde 22'si lig olmak üzere 24 maçta 3 gol, 7 asist yaptı.
  1. 3.6.2020
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