Soner talebi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 3 gol, 7 asistle oynayan Soner Aydoğdu’nun bonservisini almak için Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile görüşmelere başladı.
KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA
Başkan Gümüşdağ'ın, son kararı Okan Buruk'un vereceğini ve raporunu beklediğini sarı- kırmızılı yönetime ilettiği kaydedildi. Soner'in İstanbul ekibinde forma şansı bulamaması halinde yeniden Göz-Göz'e kiralanmasının da opsiyonlar arasında olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın ise Başakşehir'de şansını denemek istediği olmazsa ilk tercihini yine Göztepe'den yana kullanacağı bildirildi.
Soner Aydoğdu, Ege temsilcisinde 22'si lig olmak üzere 24 maçta 3 gol, 7 asist yaptı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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